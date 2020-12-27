شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو.. هل يحقق النجمة السابعة لجائزة «جلوب سوكر» ؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

لا يزال النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يؤكد صدارته وتألقه في حصد الألقاب والجوائز، فبعد خسارته جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمام البولندي ونجم بايرن ميونخ ليفاندوفيسكي، يقترب اليوم الأحد من تسلم جائزة جلوب سوكر للأفضل خلال عام 2020 وذلك للمرة السابعة في تاريخ اللاعب منذ أول مرة حصل عليها، عام 2011، حيث انطلقت عام 2010، ولم تشهد حينها تدشين جائزة أفضل لاعب.

ويقام حفل الجائزة من قمة برج خليفة بمدينة دبي بحضور جياني انفانتيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونخبة من ألمع نجوم العالم والساحرة المستديرة.

وعلى الرغم من التوقعات التي تشير بإن النجم رونالدو أبرز المرشحين للحصول على جائزة الأفضل لعام 2020، إلا أن تقارير ذكرت أنه حصوله على لقب الأفضل خلال قرن بداية من عام 2001، حتى 2020، في حين ستكون جائزة الأفضل من نصيب البولندي لوفاندوفيسكي الذي استطاع أن يحقق الثلاثية مع فريقه بايرن ميونخ.

البداية مع رونالد في حصد جوائز جلوب سوكر كانت عام 2011، فيما نال نسخة 2012 الكولومبي راداميل فالكو لاعب أتلتيكو مدريد حينها، وفي عام 2014 نال الفرنسي فرانك ريبري الجائزة، لكن كان للدون نصيب منها حيث نال جائزة أفضل لاعب عن طريق تصويت الجماهير.

وفي نسخة 2014 كانت السيطرة للنجم كرستيانو، ثم تغيرت البوصلة ناحية البرغوث الأرجنتيني نجم برشلونة ليونيل ميسي في نسخة عام 2015، ومنذ العام 2016، وحتى النسخة الأخيرة في عام 2019 لا تزال السيطرة من قبل الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو.

بالأرقام والحسابات الدون هو الأسطورة، والعمر بالنسبة له هو مجرد رقم في سجل أرقامه وأهدافه طوال مسيرته في الملاعب التي لم يغفل فيها يوماً عن كسر الأرقام القياسية وإثارة شغف عشاق الساحرة المستديرة.

بتصويت الجماهير لأفضل لاعب لجائزة جلوب سوكر والذي أغلق يوم الاثنين الماضي بمشاركة أكثر من 8 ملايين استطاع كرستيانو رونالدو أن يكون في الصدارة كعادته وذلك بما نسبته 42% من الأصوات مقابل 38% للبولندي روبرت ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونيخ وبطل أوروبا ثم 20% للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، كما تصدر كرستيانو رونالدو قائمة لاعب القرن خلال الفترة من 2001 وحتى 2020 بنسبة 38% في حين حصل ميسي على 24% من الأصوات بينما حصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على نسبة 23% والنجم البرازيلي السابق رونالدينيو على 14%.

في الموسم الحالي استطاع رونالدو ومن خلال 14 مباراة محلية وأوروبية مع يوفنتوس الإيطالي أن يسجل 16 هدفاً منها 12 في مسابقة الدوري الإيطالي وذلك عبر 10 مشاركات، فيما سجل 4 أهداف في البطولة القارية.