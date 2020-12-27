بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول وويست بروميتش

كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، الذي يلعب له النجم محمد صلاح، نظيره ويست بروميتش، على ملعب آنفيلد، في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ15 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة منتشيا بفوزه الكبير على كريستال بالاس 7-0، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الأول بـ31 نقطة، فيما يأتي ويست بروميتش في المركز الـ19 بـ7 نقاط.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة وست بروميتش ألبيون، في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول شهد عودة محمد صلاح كأساسي بعد المشاركة بديلا في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبيرتسون – جويل ماتيب – فابينيو – ترينت أرنولد.

الوسط: جورجينو فينالدوم – كورتيز جونز – جوردان هندرسون.

الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني.

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