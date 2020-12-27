التشكيل الرسمي. كلوب يدفع بالقوة الضاربة أمام وست بروميتش

كتب: ضياء السقا أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة وست بروميتش ألبيون، في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز. تشكيل ليفربول شهد عودة محمد صلاح كأساسي بعد المشاركة بديلا في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس. وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: حارس: أليسون بيكر. الدفاع: أندرو روبيرتسون – جويل ماتيب – فابينيو – ترينت أرنولد. الوسط: جورجينو فينالدوم – كورتيز جونز – جوردان هندرسون. الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني.

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