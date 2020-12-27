«الاتفاق تم».. الأهلي يحصل على خدمات سيرينو بعد موافقة صن داونز

ذكرت وسائل إعلامية أن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وافق على انتقال الأورجوياني جاستون سيرينو صانع ألعاب الفريق بشكل رسمي إلى النادي الأهلي، وذلك بعد إتمام كافة التفاصيل المالية والتعاقدية بشأن انتقال اللاعب.
ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، في منتصف فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة أبطال القارات بالإضافة إلى نادي الدحيل القطري.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مسئول داخل نادي صن داونز أن الاتفاق بين النادي الأهلي وماميلودي صن داونز "تم"، مضيفاً انه تم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بانتقاله اللاعب لصفوف القلعة الحمراء بشكل نهائي، بعد إنهاء كافة التفاصيل وإصرار اللاعب على العمل مجدداً مع بيتسو موسيماني خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المصدر أن هناك اجتماع عقد بين جاستون سيرينو ورئيس النادي، وتم الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بانتقاله اللاعب لصفوف الأهلي، مع دفع الأحمر مبلغ 2 ونصف المليون دولار، وتقاضي اللاعب ضعف ماكان يتقاضيه مع نادي السابق.
وتابع: "من المقرر أن يتم إصدار بيان رسمي من نادي ماميلودي صن داونز خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل كشف كافة التفاصيل الخاصة بانتقاله اللاعب لصفوف النادي الأهلي، والاعلان بعد ذلك عن إتمام الصفقة من جانب مسئولي القلعة الحمراء".
ويستعد الأهلي لملاقاة نادي الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي من المقرر إقامتها مساء غد الاثنين، على أرضية ملعب الأهلي we السلام.
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