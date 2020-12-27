بطولة إسبانيا: ميسي يغيب عن المباراة الأخيرة لبرشلونة في 2020

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مدريد: سيفتقد برشلونة الإسباني خدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراته الأخيرة لعام 2020، وذلك بسبب إصابة في كاحله بحسب ما أعلن الأحد النادي الكاتالوني.

وقال برشلونة في بيان إن ميسي "يُكمِلُ العلاج في كاحله الأيمن، ومن المتوقع أن يعود الى التمارين بعد مباراة برشلونة وإيبار" المقررة الثلاثاء في المرحلة السادسة عشرة الأخيرة لهذا العام من الدوري الإسباني.

وسبق لميسي أن غاب عن برشلونة في مباراتين خلال الشهر الحالي، وذلك في دوري أبطال أوروبا ضد دينامو كييف الأوكراني وفيرنسفارويش المجري.

وخاض الأرجنتيني 18 مباراة مع النادي الكاتالوني هذا الموسم، مسجلا 10 أهداف، آخرها الأربعاء ضد بلد الوليد (3-صفر) ما سمح له بأن يتقدم على أسطورة البرازيل بيليه من حيث عدد الأهداف مع فريق واحد.

ورفع ميسي رصيده الى 644 هدفا بقميص النادي الكاتالوني، متفوقا بفارق هدف عن العدد الذي سجله بيليه مع سانتوس.

وبعد بداية موسم متعثرة، حصد برشلونة 10 نقاط من مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري، ما ساهم في صعوده الى المركز السادس، لكن فريق المدرب الهولندي رونالد كومان يتخلف بفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر الذي خاض أيضا مباراة أقل من "بلاوغرانا".