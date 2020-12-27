بطولة إنكلترا: ركلة جزاء مبكرة تهدي ليدز فوزه السادس

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







لندن: حقق ليدز يونايتد فوزه السادس في موسمه الأول بين الكبار منذ 2003-2004، وجاء على حساب ضيفه بيرنلي 1-صفر بركلة جزاء سجلها في الدقائق الأولى من مباراتهما الأحد في المرحلة الـ15 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ويدين ليدز بخروجه منتصرا من مواجهته الأولى مع بيرنلي في دوري الأضواء منذ نيسان/أبريل 1976 في دوري الدرجة الاولى سابقا (فاز 2-1)، الى باتريك بامفورد الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء انتزعها بنفسه من الحارس نيك بوب (5)، مسجلا هدفه العاشر في 15 مباراة في "بريميرليغ" هذا الموسم.

ورفع فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا رصيده الى 20 نقطة في المركز الحادي عشر موقتا، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 13 بعدما مني بهزيمته الأولى في آخر خمس مراحل والسابعة هذا الموسم.

وتواصلت عقدة وست هام أمام ضيفه برايتون وفشل في تحقيق الفوز على الأخير للمواجهة السابعة تواليا بينهما، وذلك بالتعادل معه بهدفين لبن جونسون (60) والتشيكي توماس سوشيك (82)، مقابل هدفين للفرنسي نيل (44) ولويس دانك (70).

وبتعادله الرابع مقابل ستة انتصارات وخمس هزائم، رفع وست هام رصيده الى 22 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما بات رصيد برايتون الذي فرط بفوزه الأول في المراحل الست الأخيرة والثالث فقط هذا الموسم، 13 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

ويلعب لاحقا ليفربول حامل اللقب والمتصدر مع وست بروميتش البيون، وولفرهامبتون مع توتنهام.