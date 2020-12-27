شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة مستر أولمبيا تكشف استعدادات بيج رامى للفوز باللقب بـ5 صور من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انجاز كبير حققه بيج رامى مؤخراً حينما فاز بالمركز الأول ضمن فاعليات بطولة مستر اولمبيا مؤخراً، ومنذ ذلك الحين تواصل البطولة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام الاحتفاء بما حققه البيج رامى، وآخر تلك الاحتفالات جاء بنشر صور للبطل المصرى، وهى الصور التى نشروها للمرة الأولى حيث التقطت له بعدما وصل إلى منطقة اورلاندو مكان انعقاد البطولة بعد 6 أيام من وصوله هناك حسب ذكر الحساب الرسمي لمستر اولمبيا.



البيج رامى خلال الصور التى نشرتها بطولة مستر اولمبيا

وتأتى الصور الجديدة التى تظهر البنية العضلية الضخة لـ بيج رامى، فى إطار ما ينشره الحساب الرسمى للبطولة لصور من كواليس البطولة، حيث سبق ونشر صور ظهر فيها منافسى بيج رامى وهم ينظرون إليه قبل المنافسة خلف الستار، فى إشارة لإعجابهم الشديد بفورمته البدنية.



البيج رامى وصورة أخرى وولد رامى السبيعى عام 1985 بمركز بلطيم بكفر الشيخ، وبدأ مسيرته التدريبية فى ''أوكسجين جيم'' بالكويت عام 2010، وحقق وزن 200 رطل عام 2011، وآمنت دولة الكويت بموهبته وأفردت له الرعاية الكاملة فى صالات التدريب بنادي "أوكسجين جيم"، ليبدأ مشوار تألقه فى رياضة كمال الأجسام، التي لا يتابعها الكثيرون فى مصر، وأصر رامي ممدوح السبيعى على تمثيل اسم مصر فى جميع البطولات التي يشارك فيها، وسجل رامى أول ظهور له على مسرح ''مستر أوليمبيا للهواة'' عام 2012 وكان وزنه 286 رطلا، وحقق المركز الأول، كما فاز ببطولة ''New York Pro'' عام 2013

البيج رامى خلال صورة من كواليس البطولة

بيج رامى اثناء استعداده للبطولة ودون رامى أول ظهور له فى البطولة الأكبر ''Mr. Olympia'' عام 2013، وتمكن من إحراز المرتبة الثامنة بين العديد من النجوم، ليتم تصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين، كما شارك السبيعى فى مستر اولمبيا للمحترفين أعوام: 2014 "مركز سابع"، و 2015 "مركز خامس" و2016 "مركز رابع"، وحصل على المركز الثانى عام 2017، ,وحصل على المركز الأول هذا العام 2020 ،وعمل رامى تحت توجيهات مدربه الأمريكي دينيس جيمس، الذى أشاد بالنجم المصري قائلا: ''إن رأمي لديه الكثير من الإمكانيات ولديه حجم وكتلة كبيرة بشكل لا يصدق''.



البيج رامى أثناء استعراض لياقته البدنية

وبيج رامى هو أول لاعب مصرى وعربى يحرز المركز الأول فى بطولة "أرنولد كلاسيك" الشهيرة التي استضافتها البرازيل عام 2015، بحضور الممثل الأمريكي الشهير آرنولد شوارزينجر، وحصل وقتها على جائزة مالية بلغت 130 ألف دولار، بالإضافة إلى سيارة "هامر" وساعة ماركة "روليكس"، حيث تتفوق "أرلوند كلاسيك" على "مستر أوليمبيا" فى الهيبة والشعبية.يتعاون بيج رامى مع خبير التغذية بدر بوداى، والذى جعله يظهر فى فورمة أفضل هذا العام، ليحقق إنجازًا غير مسبوق فى تاريخ مصر والعرب بهذه الرياضة.