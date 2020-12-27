شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يعلن تعافي سداسى الفريق من كورونا وجاهزيتهم للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى طلائع الجيش تعافى السداسى المصاب بكورونا بعد ظهور نتيجة المسحة التى خضعوا لها استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، وبذلك أصبح السداسى "إسلام جمال وإسلام محارب وعبد الرحمن زولا ومهند لاشين وحسن مجدى وخالد سطوحى" جاهزين للمشاركة فى مواجهة زعيم الثغر، وفقا للرؤية الفنية لطارق العشرى المدير الفنى للفريق.

ويعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة طارق العشرى، على دراسة مباريات الاتحاد السكندرى للتعرف على مواطن القوة والضعف فى زعيم الثغر قبل مواجهته المقرر لها السبت المقبل 2 يناير بالجولة الخامسة للمسابقة باستاد جهاز الرياضة العسكرى والتى يسعى خلالها الطلائع لتدشين خطة استعادة التوازن بالدورى بعد سلسلة النتائج السلبية التى حققها الفريق منذ انطلاق المسابقة وجمدت رصيده فى بنك الدورى عند نقطة واحدة بعد مرور 4 جولات من المسابقة بعدما نال الفريق ثلاث هزائم وحقق تعادلا وحيدا ولم يعرف طريق الفوز.

وفضل الدكتور هانى درويش، رئيس الجهاز الطبى بطلائع الجيش، منح اللاعب على الفيل راحة من التدريبات والمباريات خلال هذه الفترة على أن يخضع لاختبار غداً الأحد للوقوف على حالته ومصيره من مواجهة الاتحاد السكندرى بعد تعرضه لكدمة شديدة فى الكتف خلال أحد التدريبات، وحذر طبيب الطلائع من خطورة الاعتماد على اللاعب قبل التعافى حتى لا يتطور الأمر ويحتاج لجراحة عاجلة.

ومنح طارق العشرى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبى فريقه راحة 48 ساعة من التدريبات عقب الخسارة من غزل المحلة نظراً لوجود متسع من الوقت قبل مواجهة الاتحاد السكندرى، حيث يستأنف الفريق تدريباته غداً الاثنين على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه محمد ناصف الظهير الأيسر للفريق فى مواجهة الاتحاد السكندرى بعدما غاب عن مباراة غزل المحلة بداعى الايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث فى لقاء مصر المقاصة الذى خسره الطلائع بهدفين مقابل هدف .

من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الاعارة موسماً من الجونة واستعارة إسلام جمال من الاتحاد السكندرى موسمين.

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين، فيما تم توجيه الشكر للثلاثى اسلام سرى ومحمد جمال بيبو ومحمود سامي، وانتقل عاصم صلاح وأبو المجد بوشا لفريق البنك الأهلى.