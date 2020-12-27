شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة غدا بعد الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة مهمة غدا فى الجولة الثالثة للدورى عندما يحل ضيفا على سموحة باستاد برج العرب، وهى المباراة التي يعانى الزمالك خلالها من عدة غيابات بسبب الإصابات وبعض الأزمات الأخرى التى يمر بها الفريق.

أبرز الغيابات التي يعاني منها الزمالك هو مصطفي محمد مهاجم الفريق الذى غاب عن المران الجماعي لعدة أيام بسبب رغبته فى خوض تجربة احتراف بالدورى الفرنسي في يناير المقبل، وهو ما جعله غير لائق فنيا وبدنيا لخوض المباراة، كما يغيب عن مباراة الغد طارق حامد وعبد الله جمعة ومحمود علاء بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

ومن المنتظر ان يدفع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق بتشكيل متوقع يضم كلا من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح، وفي الوسط إسلام جابر وفرجاني ساسي، أمامهما الثلاثي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وأحمد سيد زيزو، وحميد أحداد مهاجم صريح.

ودخل الزمالك معسكرا مغلقا اليوم عقب المران الختامي، ويسعى الأبيض خلال مباراته أمام سموحة لاستعادة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز التى استهلها بالفوز على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى الجولة الأولى، ثم تبعها التعادل مع بيراميدز بهدف لمثله فى الجولة الثانية من المسابقة المحلية، ليحتل الأبيض المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 4 نقاط، فى حين احتل سموحة المركز السابع برصيد 5 نقاط، بعدما نجح فى الفوز فى مباراة والتعادل فى مباراتين حتى الآن.