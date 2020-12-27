شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة اليد فى مواجهة اليابان 5 و 7 يناير استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد والمشرف علي المنتخبات الوطنية أن منتخب مصر سيواجه اليابان يومي 5 و 7 يناير المقبل استعدادا لانطلاق منافساته في بطولة العالم المقرر انطلاقها خلال الفترة من 13 وحتي 31 من يناير في البطولة التي تنظمها مصر بمشاركة 32 دولة.

وأنطلق معسكر المنتخب الوطني المغلق أمس استعدادا لمونديال اليد، وأستقر المدير الفني الأسباني روبيرتو جارسيا علي ضم 27 لاعبا هم :

حراسة المرمي : كريم هنداوي - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد

مركز الجناح الأيسر : عمر الوكيل - أحمد مؤمن - أحمد سيسه

مركز الجناح الايمن : محمد سند - أكرم يسري - عمر سامي

علي الدائرة : محمد ممدوح هاشم -إبراهيم المصري - خالد وليد - أحمد عادل - وسام نوار

مركز المدافع الأيسر : علي زين - يحيي الدرع - حسن قداح

مركز صانع الألعاب : أحمد هشام - إسلام حسن - أحمد خيري - سيف الدرع

مركز المدافع الأيمن : أحمد الأحمر - يحيي خالد - محسن رمضان - مصطفي بشير - مصطفي خليل - عبد الرحمن فيصل.

وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلاً من 24 لأول مرة في التاريخ ، حيث تم تقسيم منتخبات البطولة إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات.

وتقام منافسات المونديال على 4 صالات الأولي الصالة الكبري باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها لـ 5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة آلاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بمنطقة 6 أكتوبر التي تستوعب 4500 متفرج.