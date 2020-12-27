شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من عماد متعب بعد إعلان إصابته بكورونا ويوجه رسالة للمخالطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والنادى الأهلى السابق، عن إصابته بفيروس كورونا مؤخراً، معلنا إيجابية مسحته الأخيرة، وكتب القناص، "الحمد لله أولاً وأخيراً نتيجة المسحة إيجابية، دعواتكم بالشفاء"، ثم طلب من كافة المخالطين له خلال الآونة الأخيرة بتوخى الحذر.

وكشف عصام الحضري، حارس مصر التاريخى، فى وقت سابق، إصابة عماد متعب نجم الأهلي السابق بفيروس كورونا، لينضم إلى الإعلاميين سيف زاهر وكريم حسن شحاتة اللذين تعرضا للإصابة بالفيروس خلال الساعات الماضية.



عماد متعب على انستجرام

وكتب الحضري عبر حسابه على تويتر: "ألف مليون سلامة عليكم جميعا.. وربنا يقومكم بالسلامة ويحفظكم من كل سوء وشر.. وترجعوا تكسروا الدنيا وتنوروا الشاشة مرة أخرى قريب يا رب يا حبايبي". ونشر الحضري صورته مع متعب.