شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن أسماء 20 لاعبا يدخلون معسكر موقعة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، أسماء 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق الإسكندرية، استعدادا لمواجهة الزمالك، في المباراة المقرر لها غدا الإثنين في تمام الساعىة الخامسة مساءا، على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاءت قائمة سموحة ضد الزمالك كالتالي:

الهانى سليمان، وعمر صلاح، ورجب نبيل، ومحمود البدرى، ومحمود عزت، وأحمد جمال، ومحمد الترهونى، وأطهر الطاهر، ومحمود حليمو، ومحمد محسن ليله، وأحمد حمص، ومحمد كناريا، وإسلام جمال، ومحمد نادى، وشريف رضا، ورفيق كابو، وعبد الكبير الوادى، وحسام حسن، ومحمد طلعت، وديربك نسينامبى.

كما أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفنى والإدارى، أمس السبت، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، باستثناء على غزال لاعب الوسط الذى ثبت إصابته بفيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى، قبل مواجهة فريق الزمالك غداً الاثنين فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام .

وخاض سموحة تدريباته على ملعب النادى اليوم وسبق المران محاضرة فنية من قبل الجهاز الفنى لشرح بعض الجمل التكتيكية والخطط التى سيعتمد عليها الجهاز فى الموسم الجديد خصوصا فى ظل قوة منافسات الموسم الجديد بالإضافة إلى علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الثلاث الماضية.

ويدرس أحمد سامى إعادة أحمد حمص إلى وسط سموحة خلال مباراة الزمالك للاسفتادة من قدراته الفنية فى السيطرة على منطقة المناورات بوسط الملعب فى ظل غياب طارق حامد لاعب الزمالك عن هذه المباراة القوية.