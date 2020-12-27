شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا للاعبى الفريق قبل مباراة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية «رابيد تيست» الذى أجراه اللاعبون أمس، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الإثنين، والمؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدورى الممتاز غدًا.

ويدخل الأهلى معسكرًا مغلقًا اليوم عقب انتهاء المران الرئيسي، الذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وعقد يتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق، الذى أقيم عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الاتحاد السكندري.

وتواجد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى فى ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لقيادة تدريبات الفريق قبل مباراة الاتحاد، وجاء ظهور موسيمانى فى ملعب التتش بعد تعافيه من فيروس كورونا، حيث أعلن سيد عبد الحفيظ تعافى المدير الفنى من الفيروس بعدما جاءت مسحته الطبية الأخيرة سلبية.

وعاد موسيمانى لمران الأهلى بعد غياب عشرة أيام تقريباً، حيث أُصيب يوم 16 ديسمبر الجارى بالفيروس قبل أن يتعافى منه يوم 26 من الشهر ذاته، وغاب المدير الفنى عن الأهلى مباراتين هما غزل المحلة فى الدورى وسونيديب بطل النيجر بملعب الأخير فى البطولة الأفريقية، وفاز الأهلى فى المباراتين بثلاثية نظيفة وبهدف نظيف على التوالى ،وغاب موسيمانى أيضا عن مباراة الأحمر أمام سونديب بطل النيجر فى ذهاب دور الـ 32 بدورى ابطال افريقيا والذى انتهى بفوز الأهلى بهدف نظيف أحرزه أليو ديانج .

وعقد موسيمانى محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الاتحاد السكندري.

وعلّق بيتسو موسيمانى على تعافيه من فيروس كورونا، قائلاً، عبر حسابه على تويتر، "أخيرًا، لقد خرج الفيروس من جسمى.. شكراً للجميع على الحب والدعم خلال الأسبوعين الماضيين الصعبين، شكراً لله، الحمد لله.. لا أطيق الانتظار حتى أجتمع مع عائلتى والأهلي".