شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. محاضرة تحفيزية وجمل خططية وتدريبات خفيفة لبابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليوم،استعدادا للقاء أسوان الثلاثاء المقبل فى خامس جولات مسابقة الدورى المحلى، المران بدأ بمحاضرة تحفيزية عقدها محمد وهبة مدرب الفريق،للعمل على تحفيز اللاعبين،من أجل استمرار الروح القتالية التى شهدها الفريق بالمواجهة الماضية رغم فقدان نقطتين، وتطرق المران لتدريبات خططية من شأنها زيادة الفاعلية الهجومية كما حرص الجهاز الفنى على تصحيح الأخطاء لتجنب تكرارها مجددا.

وخاض أرى بابل جناح الفريق تدريبات خفيفة بجانب أحمد عبد الوهاب ظهير الفريق الشاب قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات سعيا لتصحيح الأخطاء.

وأدى حراس المرمى تدريبات على كيفية التعامل مع المهاجمين والعرضيات الطولية تحت إشراف مدربهم سعفان الصغير.

ولم يستطع الإسماعيلي تحقيق الانتصار الأول له بالدوري هذا الموسم، وذلك بعد تعادله في ثلاث مواجهات والخسارة في لقاء وحيد،وتعد هذا المرة هي الأولى مُنذ بداية الألفية الجديدة، التي يفشل فيها الإسماعيلى في تحقيق أى انتصار خلال أول 4 جولات بالدورى.

ومن جانبه وجه محمد وهبة، المدرب العام للإسماعيلى، الشكر للاعبيه بعد التعادل السلبي أمام البنك الأهلى، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء ، اليوم، الجمعة على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، وقال وهبة في تصريحات تلفزيونية لقناة "on time sports" إنه يشكر اللاعبين نظرا للتغيرات التي حدثت على مدار الـ24 ساعة الماضية ومن شانها التأثير على ذهن اللاعبين وتشتيتهم موضحا أنه راض عن تركيزهم خاصة أن التوفيق لم يحالفهم بعد الوصول إلى مرمى البنك الأهلى في أكثر من فرصة.

وكشف محمد وهبة عن أسباب اعتذار طلعت يوسف عن تولى قيادة الإسماعيلى مؤكدا أن ذلك يرجع لمرض ابنته لافتا إلى أن المنافسة في مسابقة الدوري هذا الموسم صعبة ولا يوجد مباراة سهلة نظرا لأن معظم الأندية دعمت صفوفها بأفضل اللاعبين.