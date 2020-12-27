7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد، الموافق 27 ديسمبر 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يعلن سحب قرعة الأدوار التأهيلية لكأس مصر 5 يناير، وتجدد إصابة عبد الله جمعة بفيروس كورونا بعد إيجابية مسحته.

اتحاد الكرة يعلن سحب قرعة الأدوار التأهيلية لكأس مصر 5 يناير

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم إقامة قرعة الأدوار التأهيلية لمسابقة كأس مصر لموسم2020/2021 فى الثانية عشرة ظهر الثلاثاء الخامس من يناير المقبل. وخاطب الاتحاد الأندية التى يحق لها المشاركة فى المسابقة لإيفاد مندوبيها لحضور مراسم القرعة بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم.

10 آلاف جنيه غرامة أموتو فى المصرى بسبب الوزن الزائد

فرض على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى غرامة مالية 10 آلاف جنيه على النيجيرى أوستن أموتو مهاجم الفريق بسبب زيادة وزنه بشكل ملحوظ خلال مباريات الفريق فى بداية الموسم.

إصابة السيد سالم لاعب الاتحاد بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلى غداً

أعلن الجهاز الطبى بنادى الاتحاد السكندرى إصابة السيد سالم مدافع الفريق بفيروس كورونا، وسلامة باقى اللاعبين، بعد إجراء تحاليل رابيد تيست أمس ليغيب اللاعب عن مواجهة الأهلى المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الاثنين في الجولة الثالثة من الدورى الممتاز.

اتحاد الكرة يطالب قائد منتخب الشباب بتقرير رسمى عن تفشى كورونا بين اللاعبين

طلبت لجنة تقصى الحقائق باتحاد الكرة من إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز وقائد منتخب الشباب، تقريرا رسميا عن تفاصيل انسحاب الفراعنة من تصفيات شمال أفريقيا فى تونس.

مسحة جديدة لطارق حامد بعد 48 ساعة من تعافيه من فيروس كورونا

أكد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن طارق حامد لاعب الفريق سيجرى مسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا بعد 48 ساعة، قبل أن ينضم للتدريبات الجماعية، على الرغم من سلبية المسحة التى خصع لها اللاعب بالأمس.

موسيماني يُعيد معلول وأشرف وهانى لتشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندرى

استقر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على إعادة ثلاثى الفريق "على معلول وأيمن أشرف ومحمد هانى" لتشكيل الفريق فى مباراة الاتحاد السكندرى غداً فى الدورى الممتاز، بعدما غاب الثلاثى عن مباراة سونيديب بطل النيجر الأربعاء الماضى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث فضّل الجهاز إراحة الثلاثى فى مباراة بطل النيجر التى فاز فيها الأهلى بهدف نظيف.

تجدد إصابة عبد الله جمعة بفيروس كورونا بعد إيجابية مسحته

أعلن عبد الله جمعة، ظهير أيسر نادى الزمالك، تجدد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد المسحة التى خضع لها مع الفريق الأبيض استعداداً لمواجهة سموحة فى الأسبوع الرابع للدورى العام، وكتب عبد الله جمعة عبر حسابه الشخصى على انستجرام، "إيجابى مسحة كورونا.. تركتها لك يا الله، ووكلت أمرى إليك فبشرنى بما أريد وبما اخترته لى خيرا".