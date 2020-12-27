شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يختار 22 لاعباً لمواجهة الأهلى غداً فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار حسام حسن، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، 22 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق لمباراة الأهلى المقرر لها غدا الاثنين فى السابعة والنصف مساءً على ملعب الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاءت قائمة الـ22 لاعبا كالتالى:

محمد صبحى، عماد السيد ،محمود رزق،محمد عطوه،مروان النجار، كريم يحيى،صبرى رحيل، و كريم الديب،أحمد نبيل مانجه،حسام عاشور، مروان عطيه،خالد الغندور،عمار حمدى، مصطفى ابراهيم ، كريم ممدوح،أحمد راشد، أحمد حجى، فوزى الحناوى،روماريو،خالد قمر،رزاق سيسيه،عبد السميع إبراهيم.

أعلن الجهاز الطبى بنادى الاتحاد السكندرى إصابة السيد سالم مدافع الفريق بفيروس كورونا، وسلامة باقى اللاعبين، بعد إجراء تحاليل رابيد تيست أمس ليغيب اللاعب عن مواجهة الأهلى المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الاثنين في الجولة الثالثة من الدورى الممتاز.

وبذلك يغيب عن الاتحاد عمر الميدانى ومحمود شعبان ودايمون لوى، وجاء السيد سالم ليزيد أوجاع خط ظهر سيد البلد قبل موقعة الأهلى التى يلعبها غدا باستاد السلام ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث.

من جهته طلب حسام حسن المدير الفنى من جميع اللاعبين حضور آخر تدريب حاملين معهم شنطة السفر، حيث عاش الجهاز الفنى ليلة عصيبة بالشك فى ثلاثة لاعبين دفعة واحدة باحتمالية الإصابة بكورنا، إلا أن الأشعة أثبتت إصابة لاعب وحيد بالفريق وهو السيد سالم والذى تم عزله مباشرة والبدء فى إجراءات العلاج، على أن يغادر الفريق عقب التدريب الختامى مباشرة متوجهة إلى القاهرة للمبيت فى أحد الفنادق استعداد لخوض المباراة.

من ناحية أخرى، قرر حسام حسن منح شارة القيادة للاعبه حسام عاشور أمام الأهلى من باب تكريم اللاعب الذى رحل عن القلعة الحمراء عقب نهاية عقده مع الفريق الموسم الماضى بعد رحلة عطاء استمرت قرابة الـ20 عاما .

وكان لقاء الأهلى والاتحاد تأجل نظرا لخوض المارد الأحمر لقاءه فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا أمام سونديب بطل النيجر والذى حقق فيه الأهلى الفوز بهدف مقابل للاشئ وكان مقررا مواجهة الأهلى غدا أمام الزمالك قبل أن يصدر اتحاد الكرة قرارا بتأجيل لقاء القمة وإقامة مباراتي الأهلى امام الاتحاد، والزمالك أمام سموحة بدلا من القمة.