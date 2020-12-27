شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن إعارة أليو بادجي للدوري التركي غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي أن إدارة التعاقدات بالنادى، برئاسة أمير توفيق، ستعلن غدا الاثنين إعارة السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر إلى أحد أندية الدوري التركي، بعد توقيع العقود والانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة برحيل المهاجم السنغالي إلى تركيا.

وكشف أمير توفيق فى تصريحات بالأمس، أنه اتفق مع أحد الأندية التركية على إعارة أليو بادجى لمدة موسم واحد بدءاً من الانتقالات الشتوية القادمة وحتى 2022، بعد خروجه من الحسابات الفنية للنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ورفعت إدارة الأهلي اسم بادجي من قائمة الموسم الحالي، من أجل إتاحة مكان بقائمة اللاعبين الأجانب لقيد اللاعب المغربي بدر بانون، والذى انضم للفريق الأحمر قادما من الرجاء المغربي.

ويتحفظ موسيماني على أداء بادجي ويرى أنه غير مناسب لخطته مع المارد الأحمر في الفترة القادمة، لذا فضل عدم الإبقاء عليه من أجل بيعه لأحد الأندية الراغبة في الحصول على خدماته.

وانضم بادجي للأهلي في انتقالات يناير 2019 قادما من رابيد فيينا النمساوي مقابل 2 مليون دولار وبعقد مدته 4 سنوات ونصف، ولكن رغبة موسيماني حالت دون استمراره بالقلعة الحمراء.