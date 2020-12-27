شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد الاتحاد السكندري .. تشكيل موسيمانى المتوقع لمواجهة سيد البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه النادي الأهلي فى السابعة والنصف مساء الاثنين، فريق الاتحاد السكندرى باستاد الأهلى والسلام، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الأهلى معسكرًا مغلقًا اليوم عقب انتهاء المران الرئيسي، الذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة زعيم الثغر سعيا لمواصلة الانتصارات وتحقيق العلامة الكاملة والعودة لقمة الترتيب.

وعقد يتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق، جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق، الذى أقيم عصر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الاتحاد السكندري.

وتواجد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى فى ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لقيادة تدريبات الفريق قبل مباراة الاتحاد، وجاء ظهور موسيمانى فى ملعب التتش بعد تعافيه من فيروس كورونا، حيث أعلن سيد عبد الحفيظ تعافى المدير الفنى من الفيروس بعدما جاءت مسحته الطبية الأخيرة سلبية.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: محمد هانى، بدر بانون، أيمن أشرف، على معلول

خط الوسط: حمدى فتحى، أليو ديانج، أكرم توفيق

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، كهربا، محمد شريف

وعقد موسيمانى محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الاتحاد السكندري.

وعلّق بيتسو موسيمانى على تعافيه من فيروس كورونا، قائلاً، عبر حسابه على تويتر، "أخيرًا، لقد خرج الفيروس من جسمى.. شكراً للجميع على الحب والدعم خلال الأسبوعين الماضيين الصعبين، شكراً لله، الحمد لله.. لا أطيق الانتظار حتى أجتمع مع عائلتى والأهلي".