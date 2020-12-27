شكرا لقرائتكم خبر عن منسق نادى صن داونز يلمح لحسم الأهلى صفقة سيرينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألمح خالد على، منسق فريق صن داونز الجنوب أفريقي، إلى حسم النادى الأهلى صفقة الأوروجوياني جاستون سيرينو جناح صن داونز، والذى يسعى المارد الأحمر للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم صفوفه بعناصر مميز، قبل المشاركة فى مونديال العالم للأندية.

خالد على المعروف بانتمائه الشديد للنادى الأهلى، قام بتغيير صورة حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ووضع صورته مع سيرينو دون أن يعلق عليها بأى شىء، فى إشارة غير مباشرة لإنهاء الأهلى الصفقة لصالحه، وهو ما دفع الجماهير المتابعة لخالد على بالتأكيد على أن الصفقة حسمت بعد أن قام منسق صن داونز بوضع تلك الصورة.



خالد على وسيرينو

الأهلي بذل جهود كبيرة خلال الفترة الماضية لضم سيرينو، ونجحت تلك الجهود فى حسم الصفقة للقلعة الحمراء رغم الرفض الشديد في البداية من جانب إدارة صن داونز التى تمسكت باللاعب في البداية قبل أن يوافق النادي الجنوب أفريقي على بيع اللاعب للأهلي بسبب إصرار سيرينو على الرحيل للقلعة الحمراء.

سيرينو مارس ضغوطاً شديدة على إدارة صن داونز من أجل إقناعها بالموافقة على عرض الأهلي وقال له أنه لعب ما يقرب من ثلاثة مواسم في صن داونز ويرغب في خوض تجربة جديدة ولن يُقدم شيئاً جديداً للنادي إذا استمر بين صفوفه دون رغبته.

وأمام إصرار سيرينو وعرض الأهلي المُغري الذي وصل لـ3 مليون دولار وافق صن داونز على اتمام الصفقة وسيتم الإعلان عنها في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وتحدث موسيماني مع سيرينو خلال الأيام الماضية بشأن الترتيب لعدة أمور خاصة بحضوره للقاهرة والإقامة وغيرها من التفاصيل التى استفسر عليها اللاعب من المدير الفني بحكم العلاقة القوية التى تربطهما منذ أن كان موسيماني مديراً فنياً لفريق صن داونز قبل أن يتولي تدريب الأهلي أول أكتوبر الماضي.

وساهمت علاقة موسيماني القوية مع سيرينو في اتمام الصفقة لصالح الأهلي ورغم أنها شهدت عدة مطبّات إلا أنها تمت في النهاية ولم يتبقي سوى الإعلان الرسمي وهو ما سيحث في غضون الأيام القليلة المقبلة.