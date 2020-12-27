شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم ودابو يقودان هجوم سيراميكا أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن هيثم شعبان المدير الفنى لفريق سيراميكا التشكيل الأساسى لمواجهة بيراميدز، فى المباراة التى ستجمعهما بعد قليل على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سيراميكا بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية للمسابقة، فيما تعادل بيراميدز مع الزمالك بهدف لكل فريق في نفس الجولة أيضاً بعد تأجيل مباراة الفريقين بالجولة الثالثة للمسابقة.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالى..

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن، خالد صبحى، طارق سامى، رجب بكار

خط الوسط: كوامى بونسو، محمد حسن، محمد تونى

الهجوم: محمد إبراهيم، شريف دابو، شادى حسين

ويحتل سيراميكا المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب مباراتين فاز بهما وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة بعدما لعب مباراتين تعادل في واحدة وخسر الأخرى وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازالت لديه لقاء مؤجل.