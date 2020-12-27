شكرا لقرائتكم خبر عن حجز فنادق بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ممدوح الششتاوى، رئيس لجنة الإقامة والإعاشة لبطولة العالم لكرة اليد المقبلة مصر 2021، عن حجز كافة فنادق إقامة البطولة الأربعة. وقال الششتاوى فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إن جميع الفنادق تم تغييرها وستقتصر على جميع العاملين فى البطولة فقط، مشيرا إلى أن جميع الفنادق سيطبق عليهم نظام الفقاعة "الحجر الصحي" للحماية من تفشى فيروس كورونا.

وكشف هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 عن تجريب نظام الفقاعة "الحجر الصحي " فى بطولة العالم مصر 2021 المقرر إنطلاقها يناير القادم كبروفة لأولمبياد طوكيو 2021 أيضا .

وقال نصر إن نظام الفقاعة سيتم تطبيقه على كل من يعمل فى البطولة من أول اللاعبين وحتى عمال الفنادق والباصات الناقلة للفرق واللجان المنظمة .

وحصلت قناة أون تايم سبورتس على حقوق بث بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 المقرر إنطلاقها شهر يناير المقبل على 4 صالات مختلفة .

وكشف هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 المقرر إنطلاقها شهر يناير المقبل عن توفير الإتحاد الدولى طائرات خاصة لنقل المنتخبات المشاركة فى المونديال إلى مصر فى حال غلق أى مطارات دولية بسبب جائحة فيروس كورونا وفقا لما أكده حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى للعبة .

تعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلاً من 24 لأول مرة في التاريخ ، حيث تم تقسم منتخبات البطولة إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات .

تقام منافسات المونديال على 4 صالات الأولي الصالة الكبري باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها ل 5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التي تستوعب 4500 متفرج .