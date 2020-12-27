شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن صفقة سيرينو خلال أيام بعد موافقة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن مسئولو النادي الأهلي عن صفقة التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب، لتكون أولى الصفقات الشتوية للمارد الأحمر، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات منذ فترة ليست بقريبة، قبل أن تكلل بالنجاح بعد المفاوضات القائمة بين الناديين من جانب وبين الأهلي وسيرينو من جانب آخر.

وكشف مصدر بنادي صن داون أن النادي الجنوب أفريقي وافق على بيع سيرينو للأهلي بعد التوصل لاتفاق مرضي للجانبين بشأن المقابل المالي، مشيراً إلى أن عرض الأهلي توقف عند 3 ملايين دولار، ويرفض رفع القيمة عن ذلك، ويتمسك بأن هذا المبلغ هو أقصى ما يمكنه دفعه لحسم الصفقة.

وشدد المصدر على أن صن داونز يرغب في تحقيق أكبر استفادة مادية لاسيما مع علمه بأن الأهلي أتم اتفاقه مع سيرينو على حقوقه المالدية ، مؤكدا أن الصفقة تمت بنسبة 80% لصالح الأهلي، لاسيما أن رغبة اللاعب وتمرده على ناديه صن داونز لعبت دورا كبيرا في حسم الصفقة لصالح القلعة الحمراء.

ورفض سيرينو المشاركة رفقة صن داونز منذ بداية الموسم الحالي، لرغبته في الانتقال للأهلي، باعتباره أكبر الأندية الإفريقية ونادي القرن في القارة السمراء، وحتى يضمن المشاركة في كأس العالم للأندية، بخلاف رفض المشاركة في أي مباراة إفريقية لفريقه، لأن مشاركته في دوري الأبطال يحرمه من الانتقال للقلعة الحمراء، باعتبار أن اللوائح تمنع من مشاركة لاعب واحد مع ناديين في نسخة واحدة من البطولات الإفريقية.

ومن المقرر أن يتم قيد سيرينو على حساب الأنجولي جيرالدو، بعدما خرج من حسابات الأهلي الفنية بسبب تواضع مستواه وفشله في استغلال الفرصة مع الفريق الأحمر.