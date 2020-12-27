شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..الباركور من الجيش الفرنسى إلى السجادة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الأيام الماضية وبالتحديد أثناء مهرجان الجونة، فوجئ الجميع بالحركات التي قام بها الفنان رامز أمير على السجادة الحمراء فى المهرجان، حيث قام باستعراض لياقته البدنية بأداء بعض الحركات القتالية التى تعلمها فى الباركور والتايكوندو.

وتساءل الجميع عن كلمة الباركور، وهل هي رياضة أم فن ، أم حركات قتالية فقط ، فالباركور هى نوع من أنواع فنون القتال و التي تعتمد على سرعة الحركة عند الانتقال من نقطة إلى أخرى، وبذلك فإن فكرة الباركور تقوم على إيجاد طريقة للخروج من المواقف الحرجة و الهروب منها.

واشتقت كلمة باركور من مصطلح فرنسي يطلق على أحد التدريبات العسكرية التي يمارسها الجيش الفرنسي، وقد اخترع اللعبة ديفيد بيل و اقتبس فكرة اللعبة من تلك التدريبات التي كان يقوم بها أثناء التحاقه بالجيش الفرنسي .

وتقوم الباركور على مجموعة من الحركات مثل الدحرجة، والهبوط ، والقفز بعد الدحرجة ، والتوازن، وقفزة القرد والقفزة العكسية ، بالإضافة إلى قفزة 360 درجة .

وتقود الباركور فكرة "الهروب" حيث تتولد في هذه الحالة الحاجة إلى سرعة البديهة والمهارة للخروج من المواقف الحرجة كما أن إحدى سمات الباركور الرئيسية هي الكفاءة أو الفعالية.