شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يغيب عن الأهلي أمام الاتحاد السكندرى غداً بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق سيكون خارج الحسابات الفنية لمباراة الاتحاد السكندرى غدًا الاثنين، بعدما اشتكى من شد فى عضلة السمانة، ولن يكون جاهزًا لمباراة الاتحاد المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الاثنين، فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدورى الممتاز.

فى وقت سابق، كشف هشام بن صالح، وكيل أعمال جيرالدو، أن اللاعب موجود حاليا فى القلعة الحمراء، ويقرأ فى وسائل الإعلام عن وصول عروض من البرازيل وكذلك عن تلقيه عرضا من ناديه السابق أول أغسطس الأنجولي، وقال بن صالح فى تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس، إن جيرالدو لا يفكر فى العودة لأنجولا أو اللعب لأول أغسطس الأنجولى فى الوقت الحالى وتركيزه مع الأهلى فى دورى أبطال افريقيا، وأول أغسطس هو بيته فى كل الأحوال.

وأضاف وكيل جيرالدو، "لا أعرف ما سيحدث غدا بشأن جيرالدو ولو وصل عرض جيد سندرسه وإذا لم يتوافر عرض فهو متواجد مع الأهلي"، متابعا أن العرض البرازيلى بشأن جيرالدو هو عرض قديم منذ شهر ونصف والأهلى لم يتخلى عنه بسبب بطولة أفريقيا.

وأكد أن الأهلى يرغب فى خروج جيرالدو للبيع النهائى أو الإعارة اذا لم يتوافر عرضا لبيعه نهائيا، مشيرا إلى أن جيرالدو يشعر بالراحة فى الأهلى وأى لاعب أجنبى أو عربى يتمنى اللعب فى الأهلى وأنا أرغب فى مشاركة جيرالدو بشكل أساسي، فهو لاعب دولى أنجولى ولديه قدرات عالية فى مركز الجناح.

استطرد: "جيرالدو لم يحصل على فرصته فى الأهلى وهى علامة استفهام وأحترم رأى المدربين سواء رينيه فايلر أو موسيمانى ولا أتدخل فى الأمور الفنية وهو لاعب قوى ومهارى ولم يحصل على فرصته حتى يحكم عليه الجمهور بنسبة 100%".

ختم حديثه: "أتمنى أن يحصل جيرالدو على فرصته كاملة ويخرج إمكانياته الفنية وهو لاعب محترف ويحترم العقد بينه وبين الأهلى ويقسو على نفسه لتقديم أفضل ما لديه".