شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد وفتحى ورمضان صبحى والشيخ فى تشكيل بيراميدز أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لبيراميدز، تشكيله لمواجهة نظيره نادي سيراميكا فى مباراة الجولة الرابعة من الدوري الممتاز والتى تجمع الفريقين باستاد السويس. وجاء تشكيل بيراميدز أمام سيراميكا على النحو التالي: وجاء تشكيل بيراميدز أمام سيراميكا على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد - أحمد الشيخ - رمضان صبحي خط الهجوم: جون أنطوي ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة : مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة - إيريك تراوري - محمود وادي - دودو الجباس

وخاض بيراميدز مباراتين في بطولة الدوري الممتاز، أمام الاتحاد السكندري في الجولة، الأولي، والزمالك في الجولة الثانية، وتم تأجيل مباراة الجولة الثالثة أمام وادي دجلة، بسبب خوض بيراميدز دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام الاتحاد الليبي.

ويحتل سيراميكا المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب مباراتين فاز بهما وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة بعدما لعب مباراتين تعادل في واحدة وخسر الأخرى وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازالت لديه لقاء مؤجل.