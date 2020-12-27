شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة التضارب فى مسحة عبد الله جمعة وموقف محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جهاز الزمالك أن الـ"رابيد تيست" تحليل الدم المسمى بالكاشف السريع الذى خضع له الفريق قبل مباراة سموحة، التى ستقام فى الخامسة مساء غد الاثنين، باستاد الإسكندرية فى الجولة الثالثة بالدورى، جاءت نتيجتها تشير إلى وجود شكوك حول إصابة الثنائى عبد الله جمعة الظهير الأيسر ومدحت عبد الهادى المدرب المساعد بفيروس كورونا، ليتقرر على إثره خضوع الثنائى لمسحة كورونا "PCR"، التى جاءت نتيجتها إيجابية لعبد الله جمعة وسلبية لمدحت عبد الهادى.

وأوضح جهاز الزمالك أنه عقب الاطمئنان على سلامة عبد الهادى انضم على الفور للفريق فى معسكر مواجهة سموحة، وتم استبعاد عبد الله جمعة من الحسابات.

وعن التضارب الذى حدث بشأن عبد الله جمعة أكد جهاز الزمالك أن اللاعب لا يعانى من أى أعراض، لذا سيخضع لمسحة جديدة غداً للفصل فى موقفه والتأكد من استمرار إصابته بكورونا من عدمه.

وفيما يخص محمد عبد السلام مدافع الفريق الأبيض المصاب بكورونا، أوضح جهاز الزمالك أن اللاعب خضع لمسحة فى الساعات الماضية وينتظر ظهور نتيجتها غداً على أقصى تقدير من أجل الوقوف على حالته، بينما لم يخضع محمود علاء مدافع الفريق لمسحة مع باقى زملائه بسبب استمرار الأعراض لديه، وعقب تلاشى بعض تلك الأعراض فى الساعات المقبلة سيتم الوقوف على حالته بصورة نهائية خلال الوقت الحالى لإجراء مسحة حال زوال الأعراض فى الساعات المقبلة.

بينما جاءت مسحة طارق حامد لاعب وسط الزمالك، نتيجتها سلبية إلا أنه سيخضع لمسحة جديدة عقب 48 ساعة للوقوف التام على تعافيه من فيروس كورونا، وذلك للاطمئنان عليه قبل عودته للتدريبات الجماعية.