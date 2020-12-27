شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتمنى الشفاء لعبد الله جمعة بعد إصابته للمرة الثانية بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى النادي المصري البورسعيدى، الشفاء العاجل لعبد الله جمعة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بعد إصابته للمرة الثانية بفيروس "كورونا" المستجد، حيث نشرت صفحة النادى صورا للاعب عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر معلقة عليها:" خالص أمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل لنجمنا السابق ونجم الزمالك الحالي عبد الله جمعة".

وتأكد استبعاد عبد الله جمعة،من مباراة فريقه أمام سموحة المقرر لها الخامسة مساء غد الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة للدورى بعدما جاءت عينة اللاعب إيجابية للمرة الثانية بعد تعافيه من قبل من فيروس كورونا، على أن يخضع اللاعب لمسحة "pcr" جديدة فى الساعات المقبلة من أجل الوقوف على حالته بشكل نهائي.

في الوقت نفسه تعافى طارق حامد لاعب خط وسط نادى الزمالك من فيروس كورونا لتتأكد جاهزيته لمواجهة سموحة فى الخامسة مساء غد الاثنين، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد الإسكندرية، بعد تأجيل مباراة القمة التى كان محددا لها فى نفس التوقيت أمام الأهلى، فى الجولة الرابعة من المسابقة المحلية، لأجل غير مُسمى وخضع لاعبو الزمالك بالأمس لتحليل "رابيد تيست"، وفقا لبروتوكول اتحاد الكرة قبل مباريات بطولة الدورى الممتاز.

ويدخل الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو معسكرًا مغلقًا، اليوم الأحد، استعدادًا للمباراة، التى ستشهد مشاركة أحداد على حساب مصطفى محمد حيث سيقود اللاعب المغربى خط الهجوم بعدما اكتفى مصطفى محمد فى الأيام الماضية بتدريبات تأهيلية.