جنش ومصطفى محمد خارج قائمة الزمالك أمام سموحة.. وانضمام المثلوثى وساسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قائمة الفريق المسافرة للإسكندرية لمواجهة سموحة، فى المباراة المقرر لها غدا الاثنين فى الخامسة مساءً باستاد برج العرب، في إطار مباريات بالجولة الثالثة للدوري العام. وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:- وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:- حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمد عواد. خط الدفاع: محمد عبدالغني – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي – حسام عبدالمجيد – أحمد عيد. خط الوسط: فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم "أوباما – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبدالرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي – حسين فيصل. خط الهجوم: حميد أحداد – عمر السعيد. وشهدت القائمة استبعاد كل من مصطفى محمد وجنش ومحمد عبد الشافى إلى جانب ضم فرجانى ساسى وحمزة المثلوثى بعد التأكد من جاهزية الثنائى إلى خوض المباراة.

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