شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يتسلم جائزة تتويج الأهلي بلقب نادى القرن الـ21 بأفريقيا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جائزة لقب نادي القرن الواحد والعشرين من مؤسسة "جلوب سوكر" بدبي، باعتباره أكثر الأندية تتويجا بالألقاب في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تسلم الخطيب الجائزة الخاصة بالأهلي.

وقال الخطيب فى كلمته خلال مؤتمر دبي الرياضي، "أشكر مجلس دبي الرياضي ومبادرات محمد بن راشد، وجود الأهلي في مثل هذا الاحتفال شرف كبير ويسعدنا ويسعد كل المنطقة العربية".

وأضاف الخطيب، "الأهلي يحاول بقدر الإمكان تقديم شيء مختلف ونجاحات تنافس الأندية العالمية ونتمنى النجاح فى ذلك، اليوم وجود الأهلي كممثل للكرة العربية والأفريقية يسعدنا ويشرفنا ونتمنى الأفضل فى القادم ونشكر كل الحضور ومؤتمر دبي الرياضي على هذا الاحتفال.. شكراً".

وأوضح رئيس الأهلي أن الفترة الأخيرة كانت مميزة للنادي بعد الحصول على أكثر من بطولة، خاصة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وهو ما يترجم طموحات النادي الساعي نحو المنافسة للفوز بكل البطولات، موجهًا الشكر إلى منظومة العمل داخل الأهلي بالكامل، مؤكدًا أن الإخلاص في العمل والاجتهاد كانا وراء تحقيق هذه النجاحات المتتالية.

وأكد أن الفترة الماضية شهدت ضغوطًا كبيرة على الجهاز الفني واللاعبين، في ظل جائحة كورونا، ورغم ذلك هناك ثقة كبيرة في قدرات الجميع على تخطي هذه الصعاب وتحقيق الإنجازات من أجل إسعاد الجماهير.



















