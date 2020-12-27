مباشر.. بيراميدز 1 - 0 سيراميكا كليوباترا.. علي جبر يسجل الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري we المصري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد بيراميدز في المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد - أحمد الشيخ - رمضان صبحي

خط الهجوم: جون أنطوي

وعلى الجانب الأخر يلعب سيراميكا كليوباترا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن، وخالد صبحي، وطارق سامي، ورجب بكار.

خط الوسط: كوامي بونسو، ومحمد إبراهيم، ومحمد توني، ومحمد حسن.

خط الهجوم: شريف دابو، وشادي حسين

ملخص المباراة

وبعد مرور 5 دقائق فقط، ظهرت خطورة فريق بيراميدز، حيث توغل المهاجم جون أنتوي وسقط داخل منطقة جزاء سيراميكا وسط مطالبة باحتساب ركلة جزاء، لكن الحكم قرر استكمال اللعب.

وترجم فريق بيراميدز سيطرته لهدف أول في الدقيقة 13عن طريق المدافع علي جبر، بعد كرة عرضية من الأجانب الأيسر وسط غفلة دفاعية حولها إلى شباك بيراميدز.

وواصل بيراميدز الضغط في محاولة لتسجيل الهدف الثاني، حيث أهدر عمر جابر فرصة سهلة لاحراز هدف في الدقيقة 27، بعد عرضية من الحانب الأيمن حولها بشكل غريب بتصويبة في السماء.