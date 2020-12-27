جلوب سوكر.. الخطيب يتسلم جائزة الأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تسلم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جائزة نادي القرن في أفريقيا والأكثر تتويجًا بالألقاب في الشرق الأوسط والمقدمة من مسابقة جلوب سوكر.

ويتواجد الخطيب حاليًا في دولة الإمارات من أجل حضور مراسم حفل جوائز جلوب سوكر، حيث نال الأهلي جائزة الأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط ونادي القرن الأفريقي.

وبعد تسلم الخطيب الجائزة قال الرجل الأول في النادي الأهلي :"وجود النادي الأهلي في هذا الاحتفال شرف كبير لنا، الأهلي يحاول على قدر الإمكان التنافس عالميًا".

واختتم :"وجود الأهلي ممثلاً لأفريقيا والعرب يشرفنا، نتمنى القادم أن يكون أفضل".

واستطاع الأهلي أن يحصل على لقب دوري أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة بالفوز على الغريم الزمالك بهدفين مقابل هدف، ليحرز الفريق الأحمر لقبه الأفريقي التاسع.

جدير بالذكر أن الأهلي سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ القلعة الحمراء، حيث ستقام المسابقة في قطر خلال فبراير المقبل للنسخة الثانية على التوالي.