مباشر.. ليفربول 1 - 0 ويست بروميتش.. ماني يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وويست بروميتش في اللقاء الذي يقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن حسابات الأسبوع الخامس عشر من بريميرليج.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه وجاره اللدود إيفرتون، في المقابل يحتل ويست بورميتش المركز قبل الأخير برصيد سبع نقطة.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فابينيو - أندي روبيرتسون - جوردان هندرسون - جيجي فينالدوم - كورتس جونز - ساديو ماني - محمد صلاح - روبرتو فيرمينو.

ويأمل صلاح إلى مواصلة أهدافه من أجل الاحتفاظ بقمة هدافي بريميرليج والذي يحتل صدارتها الآن برصيد 13 هدفًا.

تفاصيل المباراة:

ليفربول بدأ المباراة بضغط مبكر أملاً في تسجيل هدف حيث كانت أولى المحاولات من الجهة اليسري عرضية من روبيرتسون تمر من أمام صلاح المتواجد في منطقة الجزاء.

الدقيقة 12 شهدت هدفًا لصالح ليفربول بكرة طولية رائعة من المدافع الكاميروني جويل ماتيب تصل لساديو ماني المتواجد داخل منطقة الجزاء ليسدد محرزًا هدف الريدز الأول.

ليفربول بعد الهدف واصل ضغطه على مرمى ويست بروميتش من أدراك هدف ثاني لكن المحاولات في النهاية لا تنجح من هجوم الريدز.

المحاولة الحقيقة بعد هدف ليفربول الأول كانت من ساديو ماني بعد عرضية متقنة من جوردان هندرسون يحولها ماني برأسية لكن تمر الكرة بجوار القائم في الدقيقة 21.

30 دقيقة من بداية ليفربول وصاحب الأرض يبحث عن التقدم حيث سدد أرنولد كرة من ركلة حرة مباشرة لكن تمرة بعيدة عن المرمى.

ظهور صلاح الأول في المباراة كانت في الدقيقة 34 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء لكن تمر الكرة أعلى المرمى.

ليفربول في الشوط الثاني واصل تهديده مرمى ويست بروميتش بتسديدة قوية عن طريق القائد جوردان هندرسون لكن تمر الكرة بجوار القائم بقليل.

يورجن كلوب أجرى تبديلاً إضطراريًا بخروج المدافع جويل ماتيب في الدقيقة 59 ليشارك بدلاً منه المدافع الشاب ويليامز.

صلاح كاد في الدقيقة 65 أن يعزز النتيجة لليفربول من كرة رأسية عن طريق عرضية من جوردان هندرسون لكن تمر الكرة أعلى المرمى.

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