عودة من الاعتزال.. جروس مديرًا فنيًا لشالكة رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي شالكة الألماني، اليوم الأحد، التعاقد رسميًا مع المدير الفني السويسري كريستيان جروس، لقيادة سفينة الفريق "الملكي" في ظل سوء النتائج بداية من الموسم الحالي.

وبحسب ما جاء في الموقع الرسمي لشالكة، فإن جروس سيقود الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، حيث يأتي اختياره ليكون بديلاً مانويل باوم والذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وسيكون أمام جروس مهمة صعبة لانتشال الفريق من مركز الهبوط حيث يأتي الفريق في الترتيب الأخير برصيد أربع نقاط فقط بعد مرور 13 جولة.

ولم يحقق شالكة أي انتصار في الموسم الحالي بعد الخسارة في تسع مباريات مقابل التعادل في أربع مباريات.

وكان جروس قرر اعتزال التدريب في العام الجاري وتحديدًا في شهر مايو الماضي قبل أن يقرر صاحب الـ66 عامًا العودة مجددًا للتدريب من بوابة شالكة.

ويمتلك جروس سجلاً مميزًا من خلال قيادته لتوتنهام هوتسبير وبازل وجراسهوبرز إلى جانب شتوتجارت.

وفي المنطقة العربية، قاد جروس الزمالك حيث حقق لقب الكونفدرالية الأفريقية بالنسخة قبل الماضي إلى جانب عمله في صفوف أهلي جدة السعودي مرتين.