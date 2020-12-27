الخطيب يكشف: 3 أسباب جعلتنا نتعاقد مع موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أسباب رحيل السويسري رينيه فايلر من القيادة الفنية للفريق الأحمر.

الخطيب خرج في تصريحات عبر شاشة "أبو ظبي الرياضية" الأحد :"فايلر عمل مع الأهلي بأسلوب جيد إلا أنه عانى من الضغوط بسبب ظروف فيروس كورونا".

وأضاف :"فايلر كان يعاني من الضغوطات وعدم الاستقرار النفسي بسبب أسرته لذا طالب بزيارة أسرته وكان لدينا بعض التحفظات على طلبه".

وعن اختيار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، أوضح الرجل الأول في النادي الأهلي :"قبل رحيل رينيه فايلر حددنا التعاقد مع بيتسو موسيماني قبلها بعشرة أيام".

وتابع :"في اليوم الذي رحل فيه فايلر عن الأهلي كنّا تعاقدنا مع موسيماني".

وأشار الخطيب :"اختيار موسيماني جاء لعدة أسباب أهمها معرفته للنادي الأهلي والفريق بشكل جيد".

وأنهى :"موسيماني لديه خبرة ومعرفة كبيرة بالأجواء في الملاعب الأفريقية، كما يبحث عن الاستقرار في عمله وهذا ما نراه في السيرة الذاتية التي حققها".

واستطاع رينيه فايلر أن يحقق لقب مسابقة الدوري للموسم الخامس تواليًا، في المقابل توّج موسيماني بالثنائية وتحديدًا لقب دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.

ويتواجد محمود الخطيب في دولة الإمارات لحضور مراسم حفل جلوب سوكر للحصول على جائزة نادي القرن الأفريقي إلى جانب النادي الأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط.