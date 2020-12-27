ماذا قال الخطيب عن مشاركة الأهلي في مونديال الأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

علّق محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على مشاركة الفريق الأحمر في مسابقة كأس العالم للأندية والتي من المقرر أن تقام في قطر خلال فبراير المقبل نسخة 2020.

ويتواجد الخطيب حاليًا في الإمارات من أجل حضور مراسم حفل جلوب سوكر حيث سيحصل الأهلي على جائزة نادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في الشرق الأوسط.

وقال الخطيب في تصريحات عبر شاشة "أبو ظبي الرياضية" اليوم الأحد :"بطولة كأس العالم للأندية ستشهد مشاركة لاعبين عالميين، ولابد أن نجهز أنفسنا لخوض البطولة بحجم مونديال الأندية".

وأضاف :"أتمنى التواجد على منصات التتويج في بطولة كأس العالم للأندية والتواجد بين الثلاثة أو الأربعة الكبار".

وعن مواجهة الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الأخيرة، صرح الخطيب :"الزمالك فريق كبير لكن الأهلي نادي القرن الأفريقي، الحمد لله على حسم اللقب".

واستطاع الأهلي الفوز باللقب الأفريقي للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي في مسابقة مونديال الأندية حيث سيبدأ الفريق الأحمر مشواره من دور ربع النهائي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر بيانًا رسميًا الأربعاء الماضي يعلن من خلاله إقامة مراسم قرعة مونديال الأندية في 19 من الشهر المقبل بالعاصمة السويسري زيوريخ.

جدير بالذكر أن الأهلي أمامه ثلاث اختيارات في دور ربع النهائي إما مواجهة الفائز من لقاء الدحيل القطري وأوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا، أو مواجهة بطل آسيا أو مواجهة بطل الكونكاكاف.