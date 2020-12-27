عبد الحفيظ يعلن.. غياب جيرالدو عن مباراة الأهلي أمام الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، غياب اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا، عن مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري المقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري غدًا الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.
وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب اشتكى من شد في عضلة السمانة.
جدير بالذكر أن الأهلي حصد 6 نقاط حتى الآن ببطولة الدوري بعد فوزه على مصر للمقاصة وغزل المحلة في الجولتين الأولى والثانية، بينما يتواجد الاتحاد في المرتبة العاشرة برصيد 4 نقاط.
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