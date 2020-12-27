بث مباشر | شاهد بيراميدز وسيراميكا في الدوري المصري “كورة ستار”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة “بيراميدز وسيراميكا” في إحدى مباريات اليوم الاحد 27-12-2020 في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل البث المباشر لمباراة “بيراميدز وسيراميكا” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق “أيمن الكاشف”.

وتقام مباراة بيراميدز وسيراميكا على ستاد السويس الجديد بإدارة من الحكم المصري “محمد الحنفي”، وتنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

يستقبل نادي سيراميكا نظيره بيراميدز في مباراة نارية إذ يمتلك الفريقين مجموعة مميزة من اللاعبين، ويدخل الأول المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه على البنك الاهلي في الجولة الماضية، فيما تعادل الثاني امام “الزمالك”.

ويتواجد “سيراميكا” في المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدف واحد فقط، ويمتلك مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة.

في المقابل، سيبحث نادي بيراميدز عن فوزه الأول هذا الموسم في الدوري المصري، حيث خسر في الجولة الأولى امام “الاتحاد السكندري” قبل ان يتعادل مع “الزمالك” في الثانية.

ولم يجد بيراميدز ضالته حتى الآن مع المدرب الجديد “رودولفو أروابارينا” الذي لطالما تلقى وسيتلقى الانتقادات في حالة تقديم الفريق اداءًا متوسطًا نظرًا لامتلاكه عدد لا بأس به من النجوم وعلى رأسهم “عبدالله السعيد ورمضان صبحي” ما يجعله مطالبًا بتحقيق الفوز مع الظهور بشكل مميز.

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