فيديو يوتيوب | شاهد اهداف العين والتعاون فى الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة العين والتعاون فى الدوري السعودي، ضمن مباريات اليوم الاحد 27-12-2020 بالجولة العاشرة.
نقلت مباراة العين والتعاون على القناة السعودية الرياضية، وانطلق فى تمام الساعة 14:45 بتوقيت مصر، 15:45 بتوقيت السعودية، 12:45 بتوقيت جرينتش.
حقق العين فوزاً ثميناً على ضيفه التعاون بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعتهم اليوم على ستاد مدينة الملك سعود الرياضية.
ويدين العين بالفضل فى فوز اليوم للاعبه “خوانبي أنور” الذي سجل هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 16.
بهذا الفوز رفع العين رصيده الى النقطة 10 فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي)، بعد ان خاض 10 مباريات، حقق الفوز فى 3، وتعادل فى مباراة واحدة، وتعرض لست هزائم.
فى المقابل تجمد رصيد التعاون عند النقطة 14 فى المركز السادس، بعد ان خاض 10 مباريات ايضاً، حقق الفوز فى 3 مباريات، وتعادل فى 5 مباريات، وتعرض لهزيمتين.
إليكم فيديو يوتيوب هدف المباراة..
يوتيوب ملخص المباراة..
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