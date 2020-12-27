شالكه يؤكد رسميًا تعيين السويسري جروس مديرًا فنيًا جديدًا

أكد نادي شالكه الألماني اليوم الأحد تعيين السويسري كريستيان جروس مديرًا فنيًا لفريق النادي. وأوضح النادي أن جروس 66/ عامًا/ وقع عقدًا مع شالكه حتى نهاية الموسم.

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