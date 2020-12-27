فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الترجي واتحاد بن قردان في الدوري التونسي “بن رمضان يقلد مارادونا”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة الترجي واتحاد بن قردان، والتي أقيمت ضمن مباريات اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري التونسي للمحترفين، وانتهت بفوز صعب للزوار بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي، وانتظر الترجي حتى الدقيقة 61 ليحتفل بالهدف الأول والوحيد والذي تكفل بتسجيله لاعب الوسط محمد علي بن رمضان.

وقلد محمد علي بن رمضان الاسطورة دييجو مارادونا، بمراوغة أكثر من لاعب داخل منطقة جزاء بن قردان ليضع نفسه وجهًا لوجه أمام حارس المرمى، قبل أن يسدد بباطن القدم اليسرى على أقصى اليمين.

ورفع الترجي رصيد نقاطه بعد هذا الفوز الصعب لـ 10 في المركز الأول بفارق نقطة عن النجم الساحلي المنتشي بفوز عريض قوامه ثلاثة أهداف لهدف على اتحاد الرياضي المنستير لحساب نفس الجولة.

وتراجع نادي اتحاد بن قردان إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري التونسي للمحترفين برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن الأولمبي الباجي صاحب المركز السادس، وبفارق نقطتين عن المركز الرابع الذي يحتله الصفاقسي برصيد 7 نقاط من 3 مباريات.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد قرر تأجيل مباراة الترجي أمام اتحاد المنستير في بطولة كأس السوبر التونسي يوم 30 ديسمبر لأجل غير مسمى، بسبب انشغال “المكشخ” بإياب الدور التأهيلي لمجموعات دوري أبطال أفريقيا أمام نادي أهلي بنغازي الليبي، والمقرر له يوم 5 يناير المقبل، بعد أربعة أيام من المواجهة المرتقبة بين الترجي والنجم الساحلي في قمة الجولة الخامسة من البطولة المحلية.

شاهد فيديو اهداف مباراة الترجي واتحاد بن قردان في الدوري التونسي