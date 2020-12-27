بث مباشر | مشاهدة ليفربول ووست بروميتش في الدوري الانجليزي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “ليفربول ووست بروميتش” في إحدى مباريات اليوم الاحد 27-12-2020 ضمن الجولة 15 من الدوري الانجليزي.

ينقل البث مباشر لمباراة “ليفربول ووست بروميتش” على قناة بي ان سبورتس 1 و2، بصوت المعلق العماني “خليل البلوشي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

وتقام مواجهة ليفربول ووست بروميتش على ملعب “آنفيلد” بإدارة من الحكم الانجليزي “كيفين فريند”، وتنطلق في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

يتطلع نادي ليفربول إلى تحقيق الفوز على “وست بروميتش” من أجل الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي، وتمديد سلسلة اللاهزيمة على ملعب “آنفيلد” إلى 66 مباراة متتالية (فاز في 55 وتعادل في 11) ، والتي بلغ متوسط اهدافها 2.65 هدف في المباراة الواحدة.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطتين عن جاره “إيفرتون” الذي فاز أمس على “شيفيلد يونايتد” لحساب الجولة الحالية.

وسجل لاعبو ليفربول 36 هدف كأقوى خط هجوم في الدوري الانجليزي هذا الموسم حتى الآن، واستقبلت شباكه 17 هدف.

في المقابل لا زال “وست بروميتش” تائهًا منذ صعوده إلى الدوري الانجليزي الممتاز حيث حقق الفوز مرة واحدة فقط بعد مرور 14 جولة، وتعادل في 4، وتلقى 9 هزائم، اخرها امام “أستون فيلا” في الجولة الماضية والتي تسببت في الإطاحة بالمدرب “سلافن بيليتش”، ليتم تسليم المهمة للمدرب الخبير “سام ألاردايس”.

ويقبع وست بروميتش في المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن منطقة الأمان التي يتواجد فيها “برايتون”.

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