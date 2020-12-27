بث مباشر | مشاهدة مباراة مولودية وهران وسريع غليزان في الدوري الجزائري (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإحدى أهم مباريات اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020 بين مولودية وهران وسريع غليزان في الجولة السادسة من بطولة الدوري الجزائري للمحترفين موسم 2021/2020.

يستضيف ملعب أحمد زبانة التابع لنادي مولودية وهران هذا اللقاء المرتقب، في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

يُدير المباراة الحكم الجزائري سعيد عوينة والذي أدار مباراتين فقط في مسابقة الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس هذا الموسم، الأولى انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 بين نادي بارادو والنادي الرياضي القسنطيني، والثانية انتهت بفوز شبيبة القبائل على ملعب جمعية أولمبي الشلف.

ويدخل مولودية وهران لقاء اليوم وهو في المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بسبب كثرة تعادلاته منذ انطلاقة الموسم الكروي الجديد، حيث اكتفى بفوز واحد فقط في خمس مباريات حتي الآن.

أما فريق سريع غليزان فيحتل المرتبة الـ11 برصيد 6 نقاط من ثلاث تعادلات وانتصار وخسارة واحدة مُني بها في الجولة الماضية أمام العميد “مولودية الجزائر”.

المباراة غير مذاعة على التلفزيون الجزائري ، لكنها مذاعة على البث المباشر في الإذاعة المحلية رقم 31 والخاصة ببلدية وهران (اضغط هنا للاستماع).

مولودية وهران 1-0 سريع غليزان

???? ملعب الشهيد أحمد زبانة (وهران)

???? الدوري الجزائري للمحترفين (الجولة 6)

انتهت