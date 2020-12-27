الامارات | رونالدو يفوز بجائزة لاعب القرن في "غلوب سوكر" وليفاندوفيسكي أفضل لاعب في 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يفوز بجائزة لاعب القرن في "غلوب سوكر" وليفاندوفيسكي أفضل لاعب في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم يرافقه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ونائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير الفائزين بفئات جائزة "دبي غلوب سوكر" السنوية العالمية الرائدة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتزامن مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، ويتم فيها تتويج أفضل اللاعبين والمدربين والأندية ووكلاء اللاعبين، نجوم العام 2020 وكذلك الأفضل في القرن الحالي (الفترة من 2001 إلى 2020).

وسلّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم جائزة أفضل لاعب في القرن الحالي (الفترة من 2001 إلى 2020) إلى كرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وقائد منتخب البرتغال الذي حقق إنجازات عديدة خلال العقدين الماضيين على المستوى الفردي كهداف وأفضل لاعب في العالم وكذلك قيادة منتخب البرتغال لإحراز لقب بطولة أمم أوروبا 2016 وبطولة الدوري الأوروبي للأمم في 2019، كما قاد مانشستر يونايتد ثم ريال مدريد ويوفنتوس لإحراز العديد من الألقاب في البطولات المحلية والأوروبية والعالمية.

كما سلّم سمو رئيس مجلس دبي الرياضي جائزة أفضل لاعب في العالم خلال العام 2020 إلى البولندي روبرت ليفاندوفيسكي لتقديمه موسما استثنائيا سجل فيه 55 هدفا في 47 مباراة وقاد فريق بايرن ميونيخ لإحراز 5 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري والكأس الألمانية وكأس السوبر الأوروبية وكأس السوبر الألمانية، كما فاز هو بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا وجائزة الفيفا لأحسن لاعب في العام 2020.

وفاز بجائزة أفضل مسيرة الحارس والقائد السابق لمنتخب اسبانيا بطل العام 2010 وبطل أمم أوروبا 2008 و2012، ايكر كاسياس، الذي لعب لريال مدريد 16 موسمًا وفاز معه بخمسة ألقاب في الدوري الإسباني وكأس الملك مرتين وأربعة القاب في كأس السوبر الاسبانية، كما فاز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال مدريد، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

وفاز بايرن ميونيخ بلقب أفضل نادي في العام 2020 ، كما فاز نادي ريال مدريد بلقب أفضل نادي في القرن الحالي، وفاز النادي الأهلي المصري بلقب أفضل نادي في الشرق الأوسط وتسلم الجائزة محمود الخطيب النجم السابق والرئيس الحالي للأهلي المصري.

وفي باقي الفئات فاز الاسباني بيب غوارديولا بلقب مدرب القرن الحالي لإنجازاته المحلية والأوروبية والعالمية العديدة مع أندية برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، فيما نال الألماني هانز فليك جائزة مدرب العام 2020 لفوزه بخمسة ألقاب محلية وأوروبية مع بايرن ميونيخ، ونال البرتغالي خورخي منديز لقب أفضل وكيل لاعبين في القرن الحالي.

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