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شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. شالكه يعلن التعاقد مع «جروس» لنهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى شالكه الألماني، اليوم الأحد، تعاقده مع المدير الفني السويسري كريستيان جروس، لقيادة الفريق، حتى نهاية الموسم الجارى.
وأصدر شالكه بيانًا رسميًا، أعلن فيه تولي جروس تدريب الأرزق الملكي، حتى نهاية الموسم الحالي، خلفًا لمانويل باوم، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.
وتعتبر مهمة «جروس» مع شالكه في منتهى الصعوبة، حيث يحتل الفريق المركز الأخير في ترتيب البوندسليجا، برصيد 4 نقاط فقط، بعد مرور 13 جولة، ولم يحقق شالكه أي انتصار في الدوري، خلال الموسم الحالي، حيث خسر 9 مباريات وتعادل في 4.
جدير بالذكر أن «جروس» عمل في المنطقة العربية، مع أندية الزمالك وأهلي جدة السعودي، كما تولى تدريب توتنهام وبازل وجراسهوبرز إلى جانب شتوتجارت.
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