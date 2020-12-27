شكرا لقرائتكم خبر عن «فليك» يفوز بجائزة «مدرب العام» وجوارديولا بـ«مدرب القرن» من «جلوب سوكر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الألماني هانز فليك، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2020، المقدمة من جوائز دبي جلوب سوكر، بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.\

فيما حصل الإسباني بيب جوارديولا، على جائزة مدرب القرن، وتفوق بيب على أليكس فيرجسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق، جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، وزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، فيما نال البرتغالي خورخي مينديز، جائزة أفضل وكيل للاعبين في القرن.