شكرا لقرائتكم خبر عن في حضور «رونالدو».. بيكيه: «ميسي» الأفضل فى التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني، أن إقامة مؤتمر دبي الرياضي الدولي، في هذا التوقيت أمر مهم للغاية.

ويعقد مؤتمر دبي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس، اليوم الأحد، في برج خليفة تحت عنوان «كرة القدم في القمة».

وقال بيكيه في كلمته: «من الجميل إقامة مؤتمر دبي الرياضي الدولي في الظروف الحالية لتكون رسالة بإمكانية العودة إلى الحياة الطبيعية قريبًا وهو ما أتمنى حدوثه سريعًا».

وتابع: «ميسي أفضل لاعب في التاريخ وليفاندوفسكي فعل كل شيء مع البايرن ويستحق جائزة أفضل لاعبي العالم هذا العام، ورونالدو يبقى لاعبًا استثنائيًا».

وختم: «ما يزال لدى برشلونة فريق كبير وسنكون منافسين إلى آخر لقب وأتمنى الحصول على بطولة هذا الموسم ونمر بموسم عصيب والخسارة 2-8 أمام بايرن ميونخ من أسوأ لحظات حياتي وعلينا إكمال الموسم والفوز بلقب ما».