شكرا لقرائتكم خبر عن «رونالدو»: سعيد بما حققته واللعب بدون جمهور ممل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، سعادته البالغة بما حققه في مسيرته، وذلك خلال مشاركته في حفل جوائز «جلوب سوكر» في دبي، اليوم الأحد.

وقال «رونالدو»، في كلمته بالحفل السنوى: «سعيد بكل ما حققته من إنجازات وألقاب، ليس من السهل تحقيق مثلها، وهو ما لم يكن ليتحقق إلا من خلال أندية كبيرة لعبت لها، ومدربين جيدين ساهموا فيما أنجزته، يجب أن أكون أمينا مع نفسي، اللعب دون جمهور ممل، واللعب مع البروتوكول الصحي شيء صعب، أحب كرة القدم، وأعشق سماع أصوات الاستهجان من الجماهير، كرة القدم بدونهم لا شيء، شيء عظيم أن أرى الأولاد يسعون إلى تقليدي رياضيا، هو أمر يسعدني ويدفعني لبذل أقصى جهد، سعيد برؤية الأطفال في دبي يلتقون بي ويقلدونني».

وعن تغذيته، قال: «أتناول بعض الأطعمة غير الصحية، مثل الشيكولاتة والمياه الغازية، وهو أمر يدفعني إلى المزيد من العمل الرياضي.. أتمنى أن يكون ابني لاعبا مثلي، لكني لا أضغط عليه، وإذا أراد أن يكون أي شيء آخر سأدعمه».

وتابع نجم يوفنتوس: «أنا سعيد بالتواجد هنا، ولقاء نجوم كبار لم أرهم منذ فترة طويلة.. سأكون سعيدا بجائزة لاعب القرن، وما زلت أستمتع بكرة القدم، كما كنت أفعل منذ سنوات طويلة مضت، المنتخب البرتغالي قادر على الفوز بكأس الأمم الأوروبية 2020، نتطلع إلى ذلك، ونحترم كل المنتخبات، وأعتقد أن حظوظنا جيدة».