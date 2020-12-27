شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن إصابة ميسى وغيابه عن مواجهة إيبار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة، مساء اليوم الأحد، إصابة نجم الفريق ليونيل ميسي، وغيابه عن مواجهة إيبار، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، بالجولة الـ16 من منافسات الدورى الإسبانى «الليجا».
وقال النادي خلال بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، «ميسي سيكمل علاج كاحله الأيمن، ومن المتوقع عودته عقب مباراة برشلونة ضد إيبار».
يذكر أنه حدث تضارب فيما يتعلق بموقف «ميسي»، حيث أفادت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الماضية، أن البرغوث تقدم بطلب لإدارة النادي باستكمال عطلته في الأرجنتين، وليس للإصابة كما أعلن النادي.
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