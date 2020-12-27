شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لـ«الخطيب» بعد تسلمه جائزة «نادي القرن الأفريقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسلم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جائزة نادي القرن الأفريقي المقدمة من «جلوب سوكر»، خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة دبي الإماراتية. وقال «الخطيب» عقب تسلمه الجائزة: «الحقيقة في البداية بشكر مجلس دبي الرياضي ومبادرات الشيخ محمد بن راشد الدولية.. النادي الأهلي وجوده النهاردة في الاحتفال شرف كبير بيسعدنا وبيسعد كل المنطقة العربية والأفريقية». وأضاف: «الأهلي بيحاول يقدم نجاحات تنافس الأمور العالمية نتمنى إننا ننجح في ده إن شاء الله.. وجود الأهلي ممثلًا للمنطقة العربية والأفريقية في هذا المحفل العالمي بيسعدنا وبيشرفنا كلنا وإن شاء الله نقدم أفضل». الوضع في مصر

اصابات 131,315

تعافي 109,462

وفيات 7,352

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