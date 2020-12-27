شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة وست بورميتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة وست بورميتش في المباراة المقرر أن تنطلق في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة في إطار الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل كالأتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فابينيو، روبيرتسون

الوسط: جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم، كورتيس جونز

الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو